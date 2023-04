Gagnez vos "Pass Découverte" au Louvre Lens avec le Club des auditeurs

Devenez membre du Club des auditeurs de France Bleu Nord et vivez le Nord et le Pas-de-Calais encore plus fort. Grâce à cette carte, que vous pouvez gagner chaque jour à 8h45, 10h45 et 16h30 en écoutant France Bleu Nord, vous pourrez participer à des tirages au sort exclusifs pour gagner l'entrée dans des sites incontournables de la région ! Pour obtenir votre carte et devenir Membre du Club des auditeurs, participez et gagnez aux jeux sur l'antenne : Grâce à votre carte, vous pourrez participer à des jeux exclusifs. Chaque semaine, un jeu à audience limitée (seulement 1000 cartes sont disponibles) vous permet de gagner des entrées chez nos partenaires. A gagner du dimanche 26 mars au 2 avril 2023 : votre "Carte Découverte" pour profiter quand vous voulez du Louvre Lens

ⓘ Publicité

loading

Le Louvre Lens quand vous voulez

Le Louvre autrement

Cette semaine, vous avez la possibilité de gagner votre "Carte Découverte" pour les sorties en tribu

Comprend notamment :

• Accès gratuit, privilégié (coupe-file) et illimité aux espaces d’exposition (Galerie du temps, Pavillon de verre et Galerie des expositions temporaires)

• Gratuité aux expositions temporaires pour un accompagnant, les 15 premiers jours de chaque exposition ou suivant la date d’adhésion

• Réductions sur les visites et ateliers, les spectacles et conférences, la librairie-boutique, la cafétéria…

• Tarif réduit dans plus de 25 musées de la région des Hauts-de-France

• Invitation aux soirées adhérents

• Avantage exclusif offert chaque mois

A gagner du dimanche 26 mars au 2 avril 2023 : votre "Carte Découverte" pour profiter quand vous voulez du Louvre Lens

Inscrivez-vous via le formulaire suivant :