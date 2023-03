Gagnez vos PASS famille pour le Cirque Arlette Gruss avec le Club des auditeurs

Devenez membre du Club des auditeurs de France Bleu Nord et vivez le Nord et le Pas-de-Calais encore plus fort. Grâce à cette carte, que vous pouvez gagner chaque jour à 8h45, 10h45 et 16h30 en écoutant France Bleu Nord, vous pourrez participer à des tirages au sort exclusifs pour gagner l'entrée dans des sites incontournables de la région ! Pour obtenir votre carte et devenir Membre du Club des auditeurs, participez et gagnez aux jeux sur l'antenne : Grâce à votre carte, vous pourrez participer à des jeux exclusifs. Chaque semaine, un jeu à audience limitée (seulement 1000 cartes sont disponibles) vous permet de gagner des entrées chez nos partenaires. A gagner du dimanche 5 mars au dimanche 12 mars 2023 vos "pass famille" pour le spectacle du Cirque Arlette Gruss à Lille ou à Dunkerque

"Extravagant", la nouvelle création du Cirque Arlette Gruss

Porté par un vent d’excentricité sans précédent, un parfum féerique vient éveiller vos sens !

Telle une pomme d’amour géante, le cirque Arlette Gruss est de retour dans le Nord et le Pas-de-Calais pour vous offrir sa plus délicieuse création artistique.

Succombez donc à la gourmandise, croquez le cirque à pleines dents et levez le voile sur les plus beaux numéros du monde dans un crépitement d’émotions inoubliables.

Pour vous, la piste se transforme en un manège délirant, où rien n’est plus Flamboyant que d’être Extravagant !

Du dimanche 5 au dimanche 12 mars, vous avez le choix pour jouer! Gagnez vos PASS FAMILLE (4 invitations) pour la séance du mercredi 15 mars à 14h30 façade de l'Esplanade de Lille ou pour la séance du vendredi 31 mars à 19h30 à Dunkerque

Pour gagnez vos places pour la séance de Lille (mercredi 15 mars à 14h30 à Lille), inscrivez-vous via ce formulaire:

Pour gagnez vos places pour la séance de Dunkerque (vendredi 31 mars à 19h30), inscrivez-vous via ce formulaire