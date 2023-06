Gagnez vos Pass' Festival de la Paille VIP

Collectif Organisation : tellement Haut-Doubs !

Le nom ”Collectif Organisation“ – association organisatrice du Festival de la Paille – n’a pas été choisi au hasard. Le dialogue et le partage est à la base de toute décision prise au sein du Collectif. La vocation de l'association consiste à organiser le Festival de la Paille et tous événements ou actions visant à le pérenniser à Métabief, avec des bénévoles dans le respect de l’accomplissement de chacun.

Les Festival de la Paille : toute une histoire

L’association Collectif Organisation est créée en l’an 2000 par une poignée de jeunes du Haut Doubs (Pontarlier, Chaffois, Houtaud…) passionnés de musique et musiciens amateurs pour certains. Une volonté et une ambition communes animent ces personnes : mettre en place un événement festif, convivial et musical, sur leur territoire. C’est ainsi qu’ils se retrouvent à Chaffois, dans les champs, et organisent la première édition du Festival de La Paille sur le premier weekend d’août de l’année 2000.

Les premières éditions rencontrent un succès immédiat , les artistes qui font l’actualité s’y succèdent (La Rue Kétanou, Debout sur le Zinc, …) et la dernière édition à Chaffois réunit près de 3500 personnes . À la suite de l’annulation de l’édition 2007, la commune de Métabief propose aux organisateurs de s’installer au pied des pistes de la station pour l’édition 2008 qui marque un nouveau départ et une nouvelle envergure .

Le site en dur, avec des accès, des commodités, l’électricité en puissance adéquate, de l’eau, des infrastructures et des bâtiments, sans oublier toute une équipe communale et syndicale à l’écoute ainsi que des partenaires publics et privés de plus en plus impliqués dans le Festival lui favorisent lui un important développement .

Le Festival de la Paille a rassemblé 21 000 personnes en 2022 et génère près de 216 000€ d'impact économique sur son territoire !

Un festival tout terrain

Le Festival de la Paille : une organisation de tous les possibles

Le festival de la Paille 2023 , c'est évidemment Bernard Lavilliers, Dub Inc, Suzane, Claudio Capéo, Ko Ko Mo parmi la vingtaine d'artiste de l'affiche 21e édition, mais pas seulement !

C'est aussi camping, navettes, démarche développement durable très ancrée, cashless ou encore accessibilité PMR

Des bénévoles sont à disposition pour un réel accueil et accompagnement des personnes à mobilité réduite

Le festival propose également une offre réservée aux accompagnateurs des personnes détenant la carte AAH ou la carte mobilité inclusion. Le billet de l'accompagnant est gratuit si la carte comporte la mention “besoin d’accompagnement“.

Deux plateformes surélevées permettent d'apprécier pleinement les concerts de chaque scène. Un bar accessible au personnes à mobilité réduite sera en outre mis en place cette année.

