Gagnez vos Pass Musées pour toute la famille

Le Museums-PASS-Musées est une carte d'accès valable dans 335 musées, châteaux et jardins en France, en Suisse et en Allemagne. Le Museums-PASS-Musées vous offre l'accès gratuit durant toute une année dans les expositions permanentes et temporaires de tous les musées membres. Vous pouvez également emmener jusqu'à 5 enfants de moins de 18 ans au musée, et ce sans aucune obligation de lien de parenté. Visiter des expositions passionnantes, faire de longues promenades dans des châteaux et jardins romantiques ou encore visiter un musée durant quelques minutes: voilà ce que vous propose le Museums-PASS-Musées !

France Bleu Elsass vous offre 4 pass musées

Ces pass sont valables durant un mois à partir de la première visite, pour 4 adultes. Pour tenter votre chance, inscrivez-vous dans le module de jeu ci-dessous avant le dimanche 18 septembre 2022 à minuit.

Vous trouverez toutes les informations sur les musées partenaires sur le site du Museums Pass Musées.