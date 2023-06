Gagnez vos Pass pour Bordeaux fête le vin 2023 avec France Bleu Gironde

À chaque édition, le succès est au rendez-vous pour Bordeaux fête le vin . Bonne nouvelle : l’événement est de retour du 22 au 25 juin 2023 sur les quais de Bordeaux, en partenariat avec France Bleu Gironde. Désormais annuelle, la fête du vin promet d’être belle pour cette nouvelle édition. Spectacles de drones, concerts, animations et expositions sont annoncés, sans oublier les rencontres avec les hommes et les femmes qui font le vin. Tous les amateurs et passionnés se donnent rendez-vous sur les quais de Bordeaux pour découvrir ce grand village à ciel ouvert qui met le vin à l’honneur.

ⓘ Publicité

France Bleu Gironde vous offre vos Pass pour Bordeaux fête le vin

Pour faire de votre expérience Bordeaux fête le vin un vrai moment de partage et de découverte, France Bleu Gironde, partenaire de l’événement, vous offre vos Pass pour l’édition 2023 avec l’Office du tourisme de Bordeaux*. Tentez votre chance pour gagner votre Pass comprenant :

11 dégustations sur les Pavillons Vin : 1 dégustation sur le Pavillon “Vins du Médoc”, 1 dégustation sur le Pavillon “Vins de Nouvelle-Aquitaine”, 1 dégustation sur le Pavillon “Saint-Émilion - Pomerol - Fronsac”, 1 dégustation sur le Pavillon “Bordeaux & Bordeaux Supérieurs Rouges”, 1 dégustation sur le Pavillon “Mouton Cadet - Baron Philippe de Rothschild”, 1 dégustation sur le Pavillon “Les Côtes de Bordeaux”, 1 dégustation sur le Pavillon “Grave - Sauterne”, 2 dégustations sur le Pavillon “Vins frais de Bordeaux”, 2 dégustations “Coup de Coeur”

1 verre à dégustation et son étui porte-verre

1 carte à scanner sur les Pavillons pour débiter les dégustations

Pour gagner votre Pass pour Bordeaux fête le vin, remplissez le formulaire ci-dessous. Attention, jeu réservé aux personnes majeures. L’abus d’alcool est dangereux pour la santé. À consommer avec modération. Bonne chance !