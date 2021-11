Gagnez vos pass pour le festival de cinéma en langue allemande Augenblick

La 17e édition du Festival Augenblick, festival du cinéma en langue allemande, aura lieu du mardi 9 au vendredi 26 novembre 2021 dans tous les cinémas indépendants d’Alsace.

Au programme, la venue de la comédienne allemande Hanna Schygulla, à qui le festival consacrera un hommage, mais aussi une compétition de longs et de courts métrages (nouveauté), un focus Fritz Lang, une section Jeunesse étoffée, un focus documentaires élargi, des séances spéciales et des films en avant-première.



Le public aura l’occasion d'échanger avec Hanna Schygulla, égérie du réalisateur allemand Rainer Werner Fassbinder, lors de 2 soirées :

le samedi 13 novembre à 20h15 pour une Rencontre publique, animée par Valérie Carré , enseignante-chercheuse à l'Université Paris Sorbonne, qui reviendra sur son parcours au Cinéma St-Exupéry de Strasbourg . La rencontre sera précédée de la projection du film LE FAUSSAIRE, de Volker Schlöndorff, au cinéma St-Exupéry de Strasbourg à 17h45 (Hanna Schygulla ne sera pas présente à cette projection),

pour une , enseignante-chercheuse à l'Université Paris Sorbonne, qui reviendra sur son parcours . La rencontre sera précédée de la projection du film LE FAUSSAIRE, de Volker Schlöndorff, de Strasbourg à 17h45 (Hanna Schygulla ne sera pas présente à cette projection), le dimanche 14 novembre à 18h au Musée d'Art Moderne et Contemporain de Strasbourg pour une soirée films & concert intitulée "Vom Mensch sein in Ausnahmezeiten" : Hanna Schygulla nous présentera 3 vidéos qu'elle a réalisées autour de la thématique de la condition humaine en période de crise, avec son amie et artiste Etta Scollo qui interviendra entre les projections (durée 1h15).



Le festival Augenblick

LA COMPETITION : SIX FILMS INEDITS D'ALLEMAGNE, D'AUTRICHE ET DE SUISSE

NEXT DOOR, le 1er long métrage du comédien Daniel Brühl, sélectionné à la Berlinale, est un film tout public plein de rebondissements et de dialogues virtuoses ; FUCHS IM BAU, de Arman T. Riahi, suit un enseignant qui vient travailler dans une prison pour adolescents à Vienne, où il est confronté à une pédagogie nouvelle ; dans SEULE LA JOIE, de Henrika Kull, deux travailleuses du sexe berlinoises vivent une histoire d'amour loin d'une société patriarcale (ce film très poétique a été nominé à la Berlinale) ; ICH BIN DEIN MENSCH, de Maria Schrader, aborde la thématique des robots humanoïdes comme de potentiels partenaires de vie (Maren Eggert a reçu l'Ours d'Argent de la meilleure interprétation à la Berlinale) ; NÖ, de Dietrich Brüggemann, porte sur l'histoire d'un couple et sur l'amour en 15 saynètes drôles et surréalistes ; enfin WANDA, MEIN WUNDER, de Bettina Oberli, déconstruit avec beaucoup d'humour les clichés, à travers l'histoire d'une jeune Polonaise qui débarque dans une famille de riches industriels suisses !

Le réalisateur Arman T. Riahi et la comédienne Katharina Behrens (SEULE LA JOIE) seront présents en Alsace. D'autres venues d'équipe seront annoncées prochainement.

Ces six films concourront pour les Prix du Jury professionnel, Prix du Jury étudiant européen, Prix du public, Prix du public jeune.

COMPETITION COURTS METRAGES

Nouveauté cette année, le Festival organise une Compétition de courts métrages. Le but est de proposer aux spectateurs un format original qui permet plus de créativité et de liberté ! Olivier Broche, comédien et ancien Deschiens, a sélectionné les films.

FOCUS DOCUMENTAIRES

Pour les passionnés de documentaire, faites-vous plaisir avec cette sélection de 5 films !

Avec WALCHENSEE FOREVER, on suit 4 générations de femmes entrepreneuses et tenancières d'un café au bord d'un lac en Bavière (film sélectionné à la Berlinale) ; NEMESIS est un journal filmé subtil montrant la transformation urbaine de l'ancienne gare de marchandises de Zürich, symbole d'ouverture, en centre de détention ; HERR BACHMANN UND SEINE KLASSE suit un professeur très engagé qui encadre une classe d'élèves de nationalités différentes (film 7 fois nominé à la Berlinale) ; THE CASE YOU met en scène de jeunes actrices ayant subi un harcèlement sexuel lors d'un casting (la réalisatrice Alison Kuhn sera présente en Alsace) ; OUT OF PLACE suit trois adolescents allemands “difficiles” envoyés en séjour de rupture au sein de familles roumaines (la réalisatrice Friederike Güssefeld viendra aussi à la rencontre du public).



FOCUS FRITZ LANG

Avec cette sélection, le public pourra découvrir les 3 derniers films de Fritz Lang, réalisés à l'occasion de son retour en Allemagne : le dyptique LE TOMBEAU HINDOU et LE TIGRE DU BENGALE, ainsi que LE DIABOLIQUE DOCTEUR MABUSE.

Le visuel de l'affiche de cette année est d'ailleurs inspiré du film LE TOMBEAU HINDOU.

AVANT-PREMIERES

Découvrez en avant-première L'AFFAIRE COLLINI de Marco Kreuzpaintner, haletant film-procès qui revient sur un scandale juridique allemand, LES LECONS PERSANES, porté par un duo d’acteurs brillants, Lars Eidinger (25 km/h) et Nahuel Pérez Biscayart (120 battements par minute), et LA LECON D'ALLEMAND, le dernier film de Christian Schwochow.

SEANCES SPECIALES

Nous vous proposons un biopic sur le célèbre activiste écologiste suisse BRUNO MANSER, LA VOIX DE LA FORÊT TROPICALE, en présence François Steimer, ancien collaborateur de Bruno Manser et de Nelly Maire, représentante de la communauté Penan, ainsi que la satire politique CURVEBALL, de Johannes Naber.

JEUNESSE

A venir voir en famille, cette section s'adresse au public jeune et aux adultes, avec des films d’aventures, des comédies, un documentaire, un film coming of age, des drames et un conte.

Avec cette sélection, le public verra LA TAUPE COIFFEE ET AUTRES PETITES HISTOIRES, programme de courts métrages pour les petits dès 3 ans en VO autour de la fameuse taupe qui voulait savoir qui lui avait fait sur la tête..., LE CRISTAL MAGIQUE suit les aventures d'une hérissonne qui veut sauver la nature (dès 5 ans), DIE PFEFFERKÖRNER UND DER SCHATZ DER TIEFSEE, sorte de Club des Cinq à voir dès 9 ans, CLEO, véritable chasse au trésor dans Berlin (dès 10 ans), ALLES GUT, un documentaire sur comment on se reconstruit quand on a fuit son pays (dès 12 ans), KOKON, où on suit une jeune fille qui se découvre et vit sa première histoire d'amour (dès 13 ans), SAMI, JOE UND ICH, qui suit 3 amies qui entrent dans la vie adulte de façon tumultueuse (dès 13 ans) et LE MUR QUI NOUS SEPARE (dès 14 ans) sur l'amour de deux jeunes gens vivant chacun d'un côté du Mur de Berlin.



AUTOUR DU FESTIVAL

Le Festival propose aux spectateurs de 15 à 20 ans de participer au concours de critique organisé en partenariat avec l'Office Franco-Allemand pour la Jeunesse. Il s’agit de rédiger une critique en allemand ou en français sur un des films du Festival et de la déposer sur le site du festival avant le vendredi 3 décembre.

Les 3 premiers gagneront un séjour à Berlin et les 2 autres lauréats recevront un abonnement annuel à Bref Magazine. La soirée de remise des prix aura lieu le 15 décembre (lieu à définir).



Le Festival AUGENBLICK a pour spécificité de se dérouler dans une quarantaine de cinémas indépendants et de points de projection en Alsace fédérés par le RECIT (Réseau Est Cinéma Image et Transmission). L’association œuvre, depuis 1999, à développer la diversité de la programmation cinématographique dans les salles.



L’objectif du festival est de faire découvrir, par le regard de leurs cinéastes, la culture et la langue de nos pays voisins germanophones. AUGENBLICK propose ainsi des films de cinéastes souvent méconnus en France mais garants d’un cinéma de qualité, des plus récentes productions aux films de répertoire en passant par les documentaires. Il répond également à la forte demande des enseignantspour qui AUGENBLICK est souvent la seule opportunité de voir des films d'actualité en vost.



Pendant 3 semaines, près de 60 000 spectateurs se retrouveront dans toutes les salles du RECIT ! A bientôt !

Pour connaître le détail de la programmation, rendez-vous sur www.festival-augenblick.fr.