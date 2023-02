Gagnez vos PASS PRIVILEGE pour LILLE ART UP! avec le Club des auditeurs

Devenez membre du Club des auditeurs de France Bleu Nord et vivez le Nord et le Pas-de-Calais encore plus fort. Grâce à cette carte, que vous pouvez gagner chaque jour à 8h45, 10h45 et 16h30 en écoutant France Bleu Nord, vous pourrez participer à des tirages au sort exclusifs pour gagner l'entrée dans des sites incontournables de la région ! Pour obtenir votre carte et devenir Membre du Club des auditeurs, participez et gagnez aux jeux sur l'antenne : Grâce à votre carte, vous pourrez participer à des jeux exclusifs. Chaque semaine, un jeu à audience limitée (seulement 1000 cartes sont disponibles) vous permet de gagner des entrées chez nos partenaires. A gagner du dimanche 26 février au dimanche 5 mars 2023 : votre PASS PRIVILEGE pour LILLE ART UP

"Lille Art Up!", le plus grand rendez-vous d'art contemporain au nord de Paris

De nombreux temps forts ponctuent cet événement. Cette année encore, les visiteurs retrouveront 3 expositions thématiques autour de la notion de Jeux de Mémoire : Théma, Interface et Révélation. La nuit de l’art et les animations du week-end portées par les structures culturelles partenaires rythmeront la foire. Les visiteurs sont invités à se déplacer dans la métropole lilloise pour profiter du programme Hors les Murs porté par Lille Art Up! et ses partenaires et s’immerger davantage dans la thématique de cette 15ème édition.

Du dimanche 26 février au dimanche 5 mars 2023, jouez et gagnez votre PASS PRIVILEGE pour 2 personnes avec vos entrées, chacun sa coupe de champagne et le catalogue pour profiter de LILLE ART UP au Grand Palais de Lille à découvrir du 9 au 12 mars 2023

