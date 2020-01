Gagnez vos places de cirque sur France Bleu Pays d'Auvergne!

Auvergne, France

A l'occasion de la venue du cirque de Saint-Petersbourg à Clermont-Ferrand, France Bleu Pays d'Auvergne vous offre vos 4 places pour applaudir les stars du cirque de Russie.

Du mardi 07 au lundi 13 janvier 2020, écoutez France Bleu Pays d'Auvergne et gagnez vos places de cirque!

Dès que vous entendez le signal de votre animateur ou animatrice préféré(e), appelez vite le standard de France Bleu Pays d'Auvergne au 04 73 34 2000 et remportez 4 places pour le spectacle du vendredi 17 janvier à 20h30!

Restez bien à l'écoute, le signal peut arriver à n'importe quel moment!

Le cirque de Saint-Pétersbourg

Au programme : le nouveau spectacle 2020! Attractions acrobatiques de haut niveau, gymnastes étonnants, animaux surprenants, clowns poétiques et hilarants, mais aussi folklore, chants et ballets russes... Un voyage au pays des steppes et des Toundras à découvrir en famille!!

Le Grand Cirque de Saint-Pétersbourg est installé Espace Cristal, à côté du Cinédôme, à Clermont Ferrand du vendredi 17 janvier au dimanche 26 Janvier 2020.

Pour en savoir plus sur le cirque de Saint -Pétersbourg.

Le cirque de Saint-Petersbourg est à Clermont-Ferrand du 17 au 26 janvier 2020 - Site du cirque de Saint-Petersbourg

Envie d'aller au cirque vendredi 17 janvier? France Bleu Pays d'Auvergne vous invite! Écoutez la radio et soyez attentifs... Bonne chance !