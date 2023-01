Gagnez vos places en loge pour le Jumping de Bordeaux 2023

Amateurs d’équitation, passionnés, pratiquants et professionnels sont attendus du 2 au 5 février au Parc des expositions de Bordeaux-Lac pour le Jumping de Bordeaux 2023. Soyez les invités de France Bleu pour ce grand spectacle et ces compétitions regroupant les meilleurs cavaliers du monde.

Vos 2 places en loge pour le Jumping de Bordeaux

Durant le Jumping de Bordeaux, différentes sessions sont au programme pour lesquelles France Bleu vous propose de remporter vos 2 places en loge :

Jeudi 2 février (20h30 - 22h45) Spectacle équestre Jean-François Pignon et ses chevaux en liberté puis battle de dressage

Vendredi 3 février (9h30 - 18h) Top Ten régional Amateur, Poney Elite Vitesse, Horse Republic Super As Poney Elite, CSI5*W - Prix BEAM

Vendredi 3 février (19h30 - 23h30) As Poney 1 Vitesse by RENTEO, CSI5*W - Prix FFE GENERALI, DEVOUCOUX Indoor Derby, Punch de L’Esques, dernier tour de piste

Samedi 4 février (10h30 - 19h) Poney Elite Grand Prix by RENTEO, Derby Poneys by DEVOUCOUX, CSI5*W - Prix GSF, Démonstration de voltige par les Champions du monde 2022, Horse Republic Super As Poney Elite by FLEX-ON ® - Grand Prix Excellence

Dimanche 5 février (9h30 - 18h) CSI5*W - Prix FRANCE INFO FRANCE BLEU, CSI5*W - GRAND PRIX AUDI, CAIW - FEI DRIVING World Cup™ FINAL by LAITERIE DE MONTAIGU

Sélectionnez la session qui vous attire le plus via le formulaire ci-dessous et peut-être serez-vous les invités de France Bleu à ce grand spectacle équestre.