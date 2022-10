Gagnez vos places et passez un Halloween inoubliable au Parc Astérix

“Peur sur le Parc” est de retour jusqu’au 6 novembre. Pour l’occasion, le Parc Astérix se métamorphose en un spectacle permanent autour de monstres et de créatures terrifiantes.

ⓘ Publicité

Petits Frissons, Frayeur Modérée ou Grosse Terreur, il y en a pour toute la famille ! Et on vous le garantit, vous allez aimer avoir peur !

Les nouveautés

La malédiction du Sirius. Pour cette nouvelle saison, le Parc Astérix reçoit en escale dans ses docks l’inquiétante visite d’un navire disparu depuis presque un siècle : le Sirius. Ses mystérieux passagers présumés naufragés depuis si longtemps se réjouissent déjà à l’idée de mettre pied à terre pour faire plus ample connaissance avec les tendres visiteurs Gaulois… Atteints d’un mal inconnu ayant provoqué la disparition du bateau, ses passagers débarquent et investissent cette nouvelle zone effrayante.

Une nouvelle scène artistique composée de 3 nouveaux spectacles inédits, dont l’un à la verticale sur le bateau, ainsi que 2 nouveaux points de restauration, aux abords du navire hanté. En version nocturne, 1 dj set live se tiendra pour faire danser les visiteurs et les mystérieux passagers dans une ambiance des plus obscures.

Attention aux rencontres ! - DR

Un buffet de l’horreur. L’offre de restauration a également été totalement repensée pour l’occasion, avec un tout nouveau Buffet de l’Horreur au Restaurant du Cirque. Un ancien artiste circassien prénommé Le Maître s’est fait renvoyer du cirque dans lequel il travaillait. Fou de rage, il décide de prendre sa revanche et d’ouvrir son propre cirque thématisé autour de l’horreur. Les visiteurs feront la rencontre de nouveaux personnages étranges et dangereux tel que Jingo la terreur, le clown cannibale, Carmen la medium tourmentée ou encore l’étrange esclave.

Et vous n’imaginez pas le contenu de la carte !

3 niveaux de frayeur

Pour garantir à tous la plus belle expérience, les zones de peur sont délimitées partout sur le Parc, grâce à des feux de signalisation pour informer du degré de frayeur : Petit frisson pour les plus petits, Frayeur modérée pour toute la famille et Grosse terreur pour les plus téméraires.

Suivez le parcours qui vous convient - DR

Les plus petits pourront arpenter un parcours aux allures de jardin vivant dans La Forêt d’Idéfix. Tout un monde végétal sera mis à l’honneur à travers des créatures plus vraies que nature !

Le Chemin des Sorciers : sous les effets d’un horrible sortilège, la Nationale 7 délire et emmène les visiteurs à bord de ses vieux tacots pour une promenade semée d’embûches, de sorciers et de citrouilles.

Les Chaudrons Infernaux... bouillonnent ! Attention, vous n’êtes pas seuls ! Des esprits malfaisants investissent les lieux et viennent perturber ce voyage infernal.

Le Picte attend les petits gaulois au Village des Irréductibles pour un conte animé avec différentes surprises.

Les Maisons Hantées

Les catacombes : cette maison hantée s’adresse aux visiteurs les plus téméraires tentés par une expédition effroyable dans la partie la plus sombre des catacombes. Guidés par un fossoyeur jusqu’à une entrée secrète en plein cœur d’un cimetière, ils pénètrent dans la maison hantée par un grand caveau situé dans des tunnels souterrains. Très vite, ils comprennent qu’ils sont piégés… Éboulement, fosse commune, tunnel, cadavres, rien ne sera épargné aux courageux visiteurs d’un jour à la recherche d’une sortie…

La Maison de la Peur pour les amateurs d’émotions fortes... Ici, les visiteurs peuvent affronter leurs plus grands cauchemars. Ils se lancent dans un parcours initiatique à la rencontre de différents personnages mythiques de “Peur sur le Parc” : morts-vivants, clowns, araignées ou encore le célèbre "homme à la tronçonneuse" seront présents pour les accueillir.

La Colère d’Anubis : au musée du Havre, l’inventaire d’une collection d’Égypte antique a libéré des esprits contrariés. Si on les provoque, nul ne sait comment ils vont se manifester. Un lieu où il est préférable de rester sur ses gardes…

Mission Perdue : Les visiteurs partent pour une expédition dans les étoiles à la recherche de l’équipage égaré sur une étrange planète. Rencontre du 3ème type garantie avec des créatures étranges. Expérience en 3D.

Des rencontres effrayantes

Les Rues de Paris seront toujours aussi captivantes à travers l’intervention de différents personnages : zombies, sorcière, bête sauvage ou encore chevaliers d’un autre temps ne manqueront pas de surprendre les visiteurs les plus courageux.

Le Défilé des Monstres fera son grand retour et déambulera tous les jours, à la fermeture du Parc, dans une toute nouvelle version.

Les clowns de La Foire aux 6 Trouilles - DR

La Foire aux 6 trouilles : dans une fête foraine abandonnée, des personnages psychédéliques ont pour mission de faire vivre 6 expériences aux visiteurs à travers des danses, cascades ou jeux en tous genres.

Le spectacle Métamorphosis : métamorphose en direct d’un homme en une créature effrayante.

Le spectacle Magna Maléficus : ensorceleur de père en fils, les pouvoirs hypnotiques de Magna Maleficus ensorcèlent les visiteurs.

Des nocturnes terrifiantes

Des nocturnes et journées prolongées exceptionnelles

Trois journées seront proposées avec une ouverture prolongée jusqu’à 22h les 1 er, 8 et 15 octobre.

Six nocturnes incontournables, nécessitant des billets spécifiques, sont organisées les 22, 28, 29, 30, 31 octobre et 5 novembre jusqu’à minuit. Au programme de ces nocturnes, le spectacle de feux et percussions Inferno ou des artistes manient feu et effets pyrotechniques, le spectacle de son et lumière sur la façade emblématique de l’attraction Oziris.

Comment jouer ?

Une seule chose à faire, appelez votre radio au 01.42.30.10.10 et inscrivez-vous pour jouer en direct dans l’émission Embarquement Immédiat entre 11h et 12h.

Une fois à l’antenne, vous devrez tenter de répondre correctement à un maximum de questions. 1 question, 5 secondes de réflexion. Si le temps de réflexion est dépassé ou si la réponse est fausse, le jeu s’arrête.

Pas d’égalité possible, le plus haut score de la semaine, c’est-à-dire l’auditeur ayant répondu au plus grand nombre de questions d’affilée, est déclaré gagnant de la semaine.

Bonne chance à tous