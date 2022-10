Gagnez vos places et votre Pass VIP pour le choc Reims/Auxerre qui aura lieu le 23 octobre !

La saison de Ligue 1 bat son plein, avec déjà 10 journées passées. Le dernier match du Stade de Reims face au PSG n'a pas été aussi catastrophique que cela et le Stade de Reims a donc toutes les cartes en main pour rebondir avec brio.

La 12e journée

Le match de foot de ce dimanche 23 octobre opposera donc le Stade de Reims, - qui joue à domicile ! - à l'AJ Auxerre. De niveau équivalent, puisque respectivement classés 15e et 16e en Ligue 1 en ce début de saison 2022, les équipes de Reims et Auxerre peuvent, grâce à ce match, espérer conforter leur place et éviter la chute vers la zone de relégation.

Julian Jeanvier, Gideon Mensah, Gaëtan Charbonnier et leurs collègues de l'AJ Auxerre viendront donc fouler la pelouse du Stade Delaune. Ils y seront attendus de pied ferme par Thomas Foket, Yunis Abdelhamid, Andreaw Gravillon et l'ensemble des hommes d'Oscar Garcia.

Vos places et votre Pass VIP à gagner !

Vous avez envie de vous rendre au match opposant le Stade de Reims à l'AJ Auxerre, dans le cadre de la 12e journée du championnat de Ligue 1 ? ça tombe bien, car France Bleu Champagne-Ardenne vous permet de gagner vos places et même, de tenter de repartir avec votre Pass VIP comprenant deux places en loge, l'accès au cocktail et le parking en extérieur sécurisé. Pour rappel, le match aura lieu dimanche 23 octobre dès 15 heures, et vous pourrez le suivre en direct et en intégralité en écoutant France Bleu Champagne-Ardenne, avec les commentaires de notre journaliste Alexandre Audabram.

Pour tenter votre chance, écoutez votre radio locale préférée et composez le 03 26 48 2000 (prix d'un appel local) aux alentours de 7h20 et de 18h30, dans les moments de jeux dédiés aux évènements sportifs.

Bonne chance à tous !