Gagnez vos places et votre Pass VIP pour le match Reims/Clermont du 20 août !

Reims reçoit Clermont, dimanche 20 août. Un début de saison qui s'annonce puissant, puisque les hommes de Will Still sont bien décidés à démarrer la nouvelle saison en fanfare. France Bleu Champagne-Ardenne vous offre vos places et votre Pass VIP pour ce match.