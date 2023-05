Gagnez vos places et votre Pass VIP pour le match SDR/Angers SCO du 21 mai !

Dimanche 21 mai, le Stade de Reims reçoit Angers SCO. Un match de fin de saison qui devrait sans doute être plus simple pour les hommes de Will Still, contrairement à ces dernières semaines. France Bleu Champagne-Ardenne vous offre vos places et votre Pass VIP.

Will Still, l'entraîneur du Stade de Reims, se prépare à recevoir Angers SCO © Maxppp - © Thierry Larret/MAXPPP La saison de Ligue 1 touche à sa fin et voici le moment, pour Reims, de conforter sa place de 10e, voire grappiller une place ou deux et espérer terminer 8e, comme il y a peu. ⓘ Publicité Dans le cadre de cette 36e journée de championnat de Ligue 1, les hommes de Will Still vont donc recevoir Angers SCO, dernier du classement et dont la relégation en Ligue 2, d'ici quelques semaines, ne fait aucun doute... Le match du dimanche 21 mai devrait donc être une formalité pour les Rémois et l'occasion, pour eux, de regagner un peu de motivation après leurs récents échecs. Thomas Foket, Junya Ito, Arber Zeneli et les autres vont sans doute se donner à fond face aux Angevins pour terminer la saison en beauté. Vous avez envie d'assister à ce match ? Gagnez vos places et votre Pass VIP en écoutant France Bleu Champagne-Ardenne ! Chaque matin dans le 6-9 et le soir dans 100% Stade de Reims, vous pourrez tenter votre chance en composant le 03 26 48 2000 (prix d'un appel local), alors soyez prêts ! Le match, prévu dimanche 21 mai à 15 heures, sera en outre retransmis en intégralité sur notre antenne avec les commentaires en direct d'Alexandre Audabram, notre journaliste.