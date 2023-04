Gagnez vos places et votre pass VIP pour le match SDR/LOSC du 6 mai !

Le Stade de Reims , 8e du championnat de Ligue 1, recevra le LOSC , 5e au classement, samedi 6 mai, au Stade Delaune.

Il ne reste plus que quelques journée en Ligue 1 pour tenter de glaner une place ou deux dans le classement : chaque match est donc très important, pour les joueurs de chaque équipe.

Le Stade de Reims, invaincu durant 19 matchs en début d'année, a récemment connu plusieurs revers et il aura, samedi 6 mai, l'occasion de rebondir et d'amorcer plus sereinement la fin de saison.

Vous désirez assister au match opposant le SDR et le LOSC ? Rien de plus simple, étant donné que France Bleu Champagne-Ardenne vous permet de gagner vos places ainsi que votre Pass VIP. Un beau match en perspective, samedi 6 mai à partir de 19 heures : soyez-y !

Du lundi au vendredi, pendant le 6-9 et dans 100% Stade de Reims, composez le 03 26 48 2000 (prix d'un appel local) pour tenter votre chance !