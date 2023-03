Gagnez vos places et votre Pass VIP pour le match SDR/OM du 19 mars !

Fort de ses nombreux succès et de ses 18 matchs successifs sans défaite, ce qui est un record en Ligue 1, le Stade de Reims est fin prêt pour recevoir l'Olympique de Marseille.

Nord vs. Sud

Cette dernière est prête à affronter l'équipe rémoise, et le choc promet d'être intense : les forces en présence sont plutôt à l'avantage de l'OM, mais le SDR surfe sur sa vague ininterrompue de succès et les hommes de Will Still veulent continuer à briller.

Une équipe du nord de la France et la seconde, du sud : deux équipes motivées, fortes et prêtes à assurer le spectacle de ce qui sera, sans nul doute, l'un des plus beaux matchs de cette saison 2022/2023 de Ligue 1 : et si vous pouviez y assister ?

Vos places et votre Pass VIP à gagner

France Bleu Champagne-Ardenne vous offre vos places et votre Pass VIP pour ce match qui aura lieu le dimanche 19 mars à partir de 20h45 au Stade Delaune.

Pour les gagner, écoutez le 6-9 et 100% Stade de Reims, puis composez le 03 26 48 2000 (prix d'un appel local) pour repartir avec ces beaux cadeaux.

Bonne chance à tous !