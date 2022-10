Gagnez vos places et votre Pass VIP pour le match Stade de Reims/FC Nantes du 6 novembre !

Le FC Nantes mettra-t-il en péril le nouvel équilibre du Stade de Reims instauré par le nouvel entraîneur Will Still ?

Le match face au FC Nantes aura lieu à domicile dimanche 6 novembre et les Rouge et Blanc du Stade de Reims sont plus que prêts, grâce à leur nouvel entraîneur Will Still, pour affronter les canaris : un duel haut en couleur auquel France Bleu Champagne-Ardenne vous propose d'assister en vous offrant vos places et votre Pass VIP, comme lors de chaque match à domicile.

ⓘ Publicité

Pour rappel, le Pass VIP comprend deux places en loge, l'accès au cocktail ainsi qu'une place garantie au parking extérieur sécurisé.

Comment gagner vos places et votre Pass VIP ?

Pour jouer, rien de plus simple : composez le 03 26 48 2000 (prix d'un appel local), en matinée dans le 6-9 aux alentours de 7h50 et le soir dans 100% Stade de Reims, aux alentours de 18h30. Le tirage du Pass VIP aura lieu le vendredi 4 novembre en fin de journée et le match, lui, dimanche 6 novembre dès 15 heures.

Et bien entendu, Alexandre Audabram commentera la rencontre Stade de Reims/FC Nantes en direct depuis Delaune, ce dimanche-là.