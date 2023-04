Gagnez vos places et votre Pass VIP pour le match Stade de Reims/RC Strasbourg !

Dans le cadre de la 32e journée du championnat de Ligue 1, le Stade de Reims reçoit, à domicile au Stade de Reims, le RC Strasbourg.

Plus que quelques journées de matchs avant la fin de la saison, et le Stade de Reims, 8e, va donc affronter le RC Strasbourg, 17e : a priori, un match sans réel danger pour les hommes de Will Still, et l'occasion rêvée de briller une nouvelle fois.

Le match entre le Stade de Reims et le RC Strasbourg aura lieu le dimanche 23 avril à partir de 13 heures : vous avez envie d'y assister ? Facile !

Gagnez vos places !

Pour gagner vos places ou votre Pass VIP, écoutez France Bleu Champagne-Ardenne et composez le 03 26 48 2000 (prix d'un appel local) dans le 6-9 et dans 100% Stade de Reims pour tenter votre chance !

Pour information, sachez que le match sera intégralement retransmis sur France Bleu Champagne-Ardenne, avec les commentaires, en direct, de notre journaliste sportif.