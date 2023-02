Gagnez vos places et votre Pass VIP pour Stade de Reims/AC Ajaccio

Le Stade de Reims va recevoir l'AC Ajaccio, dimanche 5 mars à partir de 15 heures. Un match particulièrement attendu, qui va opposer deux équipes assez éloignées l'une de l'autre dans le classement de Ligue 1 : le Stade de Reims est classé 10e, alors que l'AC Ajaccio est en fin de tableau, à la 18e place...

Rien ne semble plus pouvoir arrêter les Rouge et Blanc : les Corses mettront-ils un coup d'arrêt aux nombreux succès récents des Rémois ? Le défi est grand.

Le match, qui aura lieu le dimanche 5 mars à partir de 15 heures, sera diffusé en intégralité sur France Bleu Champagne-Ardenne, avec les commentaires de notre spécialiste Alexandre Audabram, en direct, comme lors de chaque match de l'équipe rémoise.