Gagnez vos places et votre Pass VIP pour Stade de Reims/Olympique Lyonnais du dimanche 1er octobre !

Octobre commencera en fanfare avec un match entre le Stade de Reims et l'Olympique Lyonnais.

Corentin Tolisso, Anthony Lopes, Clinton Mata et leurs collègues parviendront-ils à percer les défenses rémoises ? Junya Ito, Teddy Teuma, Yunis Abdelhamid... les hommes de Will Still n'ont pas dit leur dernier mot !

Un match qui opposera Reims, 9e du classement de Ligue 1, à Lyon, seulement 16e !

Gagnez vos places !

Vous avez envie de vivre ce match en direct du stade Delaune ? France Bleu Champagne-Ardenne vous offre vos places et votre Pass VIP pour vivre ce match depuis le stade Delaune, dimanche 1er octobre à partir de 13 heures.

Écoutez France Bleu Champagne-Ardenne et jouez au 03 26 48 2000 (prix d'un appel local) jusqu'au vendredi 29 septembre !

Bonne chance à tous !

Le match sera diffusé en direct et en intégralité sur France Bleu Champagne-Ardenne avec les commentaires d'Alexandre Audabram, notre journaliste sportif.