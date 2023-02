Gagnez vos places et votre Pass VIP pour Stade de Reims/Toulouse FC !

Après Troyes enfin balayée lors du derby champenois il y a quelques jours seulement, voici venu le temps pour Reims de recevoir Toulouse, le 26 février.

Les deux équipes sont d'un niveau sensiblement équivalent, si l'on s'en tient à leur place respective dans le classement de Ligue 1, le Stade de Reims étant 10e et le Toulouse FC , 11e.

Le match aura lieu au Stade Delaune le dimanche 26 février, dès 15 heures, et sera retransmis sur notre antenne, avec toujours les commentaires de notre journaliste Alexandre Audabram, en direct et en intégralité.