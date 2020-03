Gagnez vos places pour COVERQUEEN, le spectacle hommage.

LES FRERES CARAMIA - COVERQUEEN, le spectacle hommage

C’est à l’âge où les petits garçons foulent les terrains de foot que les frères CARAMIA découvrent, eux, la guitare et la batterie au conservatoire. Puis c’est à l’ âge où les jeunes hommes découvrent la vie, que Frederick CARAMIA lui découvre que la maladie d’HODGKIN pourrait lui ôter la sienne.

Un an de thérapie avec une chanson en tête : ” THE SHOW MUST GO ON “, un an pour une rémission totale de la maladie.

La maladie vaincue, Frederick décide d’aller au bout de ses rêves et les FRERES CARAMIA plaquent tout pour rendre Hommage au Groupe créateur de cette chanson. Hasard ou destin, Frederick CARAMIA a hérité d’une voix rappelant étrangement celle de Freddie MERCURY.

En 2019, ils signent leur spectacle Hommage au Groupe QUEEN. Un concert des titres connus du grand public mais aussi la découverte de titres nouveaux ainsi que des duos inédit

Les Frères Caramia ont travaillé ensemble la mise en scène du spectacle. Objectif : rendre un hommage à Queen et à Freddie Mercury, sans copier le groupe original et en gardant leur propre identité. Bercés par leur chansons depuis leur plus jeune âge, Fred et Alex cherchent à retransmettre l’énergie du groupe anglophone ainsi que l’émotion qu’il donne à son public. Et ça marche !

Les Frères Caramia - COVERQUEEN

Un son puissant, un jeu de lumières pointu, des effets pyrotechniques ainsi que des écrans diffusant des effets visuels et des images de Freddie Mercury, tout est réuni pour que la mémoire de ce chanteur mythique reste gravée dans le coeur des Fans.

