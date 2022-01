Gagnez vos places pour HEXAGONE MMA 3

La MMA

MMA ou Arts Martiaux Mixtes, c'est ce nouveau sport de combat qui nous vient du Brésil et des États-Unis. Il se développe depuis le début des années 90 et est considéré par les athlètes comme le « roi des sports de combat ». Le MMA combinant la pratique du Judo, du Karaté, de la Lutte, de la Boxe, du Kickboxing et de quelques autres sports de combat; il est naturellement très spectaculaire. Pour la sécurité des combattants et du public, il se déroule dans une arène close afin d’éviter la chute d’un athlète en dehors du ring.

Les fondateurs d’HEXAGONE MMA sont des professionnels des sports de combat, de l’organisation d’événements et de la télévision qui ont uni leurs talents pour vous proposer le meilleur du MMA, ce nouveau sport spectaculaire à découvrir un peu partout en France près de chez vous !

Programme de l'événement Hexagone MMA 3

