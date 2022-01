Gagnez vos places pour Inès REG à l'Axone de Montbéliard le 2 février à 20h

À partir de 2013, elle participe au Jamel Comedy Club. En 2019, Jamel Debbouze lui propose de faire une première apparition à la télévision au Marrakech du rire En août 2019, une vidéo d'elle devient très populaire sur les réseaux sociaux. Une de ses phrases « C'est quand que tu vas mettre des paillettes dans ma vie, Kevin ? » provoque un buzz sur les réseaux sociaux durant quelques semaines. Le 10 septembre 2019, elle est invitée dans l'émission Clique de Canal + . Peu après, elle est invitée de l'émission Quotidien. En septembre 2019, son avocat dépose la marque « les paillettes dans ma vie » auprès de l'Institut national de la propriété industrielle .En effet, des commercialisations de produits dérivés sans autorisation ont déjà commencé.

En 2020, Inès Reg intègre la troupe des Enfoirés. Après avoir tourné une première fois ensemble, en 2020, pour le clip Ninja de Soprano, elle et son mari tournent dans leur premier film en 2021 , je te veux moi non plus.

