Gagnez vos places pour la Coupe de France de danse sportive à Strasbourg

Le Gymnase de la Rotonde à Strasbourg accueille, le samedi 29 octobre, la Coupe de France de danses latines et standards et, le dimanche 30, une rencontre internationale ainsi qu’une compétition nationale rassemblant au total pour le week-end, près de 250 danseurs. Ces compétitions se déroulent sous l’égide de la Fédération Française de Danse et sont portées parle Comité Départemental de Danse du Bas-Rhin, le Strass’Danse Sportive de Strasbourg, le Club Moderne de Danses de Schiltigheim, le Dance Swing Club de Niederhausbergen.

La danse sportive se décline en deux catégories : les danses latines (Samba, Cha Cha Cha, Rumba, Paso Doble et Jive) et les danses standards (Valse anglaise ou lente, Tango, Valse viennoise, Slow Fox et Quickstep). Elle nécessite de grandes surfaces d’évolution (300m2 environ) car les danseurs sont amenés à accentuer leurs déplacements contrairement à la danse de société. Comme tout sport de compétition, la danse sportive demande beaucoup de rigueur, de précision. L’effort musculaire de chaque danse d’une durée de 2 minutes pendant une compétition, est équivalent à celui d’un coureur de 800 m pendant la même durée. Les tenues de compétiteurs donnent tout l’éclat, l’élégance qui conduit le public vers l’émerveillement et le rêve.

