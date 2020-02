Gagnez vos places pour le nouveau spectacle des CHEVALIERS DU FIEL...!

Châlons-en-Champagne, France

Les Chevaliers du Fiel dans leur nouveau spectacle

Camping-Car For Ever !

les chevaliers du fiel - Camping Car For Ever

Après Croisière d’enfer et Noël d’enfer Monsieur et Madame Lambert achètent enfin un camping-car et se lancent dans l’aventure ...

Et quelle aventure ! Ou va t-on dormir ce soir ? Combien va-t-on consommer de carburant dans les côtes et de rosé à l’arrêt ?

Après la croisière et le noël, les deux must de l’humour en France de ces dernières années, les Chevaliers du Fiel vous embarquent dans la saga du camping-car... fou rire For Ever garanti.

Les Lambert et de nombreux personnages aussi loufoques qu'hilarants vous attendent au Capitole de Chalons en Champagne le vendredi 2 mars 2020 à 20h30.

