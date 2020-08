Gagnez vos places pour le Ciné Cool

Ciné Cool 2020

Cette année 2020 marque la 23ème édition de Ciné Cool.

Du 22 au 29 août 2020 dans tout le Grand Est de nombreuses salles ouvriront leurs portent pour faire découvrir au public un grand nombre d’avant-première:

Énorme: Ça lui prend d’un coup à 40 ans : Frédéric veut un bébé, Claire elle n’en a jamais voulu et ils étaient bien d’accord là-dessus. Il commet l’impardonnable et lui fait un enfant dans le dos. Claire se transforme en baleine et Frédéric devient gnangnan.

Enorme, un film de Sophie Letourneur

Effacer l'historique: Dans un lotissement en province, trois voisins sont en prise avec les nouvelles technologies et les réseaux sociaux.Il y a Marie, victime de chantage avec une sextape, Bertrand, dont la fille est harcelée au lycée, et Christine, chauffeur VTC dépitée de voir que les notes de ses clients refusent de décoller.Ensemble, ils décident de partir en guerre contre les géants d’internet. Une bataille foutue d’avance, quoique…

Effacer l'historique, un film de Benoît Delépine & Gustave Kervern

Durant 8 jours, le public pourra bénéficier de places de cinéma à tarif réduit donnant accès à deux semaines de programmation régulière, mais aussi à un grand nombre d’avant-premières en présence des équipes de films

Retrouvez la liste des salles participantes en cliquant sur le lien ci-dessous:

https://www.cine-cool.com/