Gagnez vos places pour le concert de Camélia Jordana à la Carto !

Chanteuse révélée en 2009 par le télé-crochet Nouvelle Star, Camélia Jordana a, depuis, réussi à s'imposer, dans le petit monde musical en France.

Chanteuse, mais pas que...

Surtout connue pour des titres en solo comme Calamity Jane ou encore Non non non (écouter Barbara), elle a aussi marqué les esprits lors de duos ou trio comme Ma Sœur avec Amel Ben et Vitaa ou Elles et Lui d'Alain Chamfort.

Au fil des années, elle a acquis la confiance de ses pairs et a glané quelques nominations et prix lors de cérémonies. Cela lui a permis de se donner à fond dans ses projets et de devenir une chanteuse engagée et militante, aux textes plutôt profonds.

Sa carrière s'est aussi envolée au cinéma, puisqu'elle a participé à des films tels que Sœurs d'armes ou le Brio (face à Daniel Auteuil).

En 2020, elle a émerveillé le public en sortant Silence, son single-choc.

Vos places à gagner !

En cette fin d'année 2021, elle se produira à Reims, sur la scène de la Carto. Plus précisément ce vendredi 12 novembre à partir de 20h.

Et France Bleu Champagne-Ardenne vous propose de repartir avec vos places en jouant cette semaine au 0.809.400.500 (prix d'un appel local).

On attend vos appels dans la matinale !