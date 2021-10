Gagnez vos places pour le concert de Florent Pagny à Bordeaux le 7 novembre

A l'occasion de la tournée des 60 ans de Florent Pagny, de passage à l'Arkéa Arena le dimanche 7 novembre, France Bleu Gironde vous propose d'élire la plus belle de ses chansons et vous offre 2 invitations !

Né le 6 novembre 1961, Florent Pagny débute sa tournée anniversaire, La Tournée des 60 ans, à Bordeaux les 6 & 7 novembre prochains ! Il présentera sur scène son nouvel et 20ème album L'Avenir. Un album sur lequel on retrouve de très belles collaborations avec, entre autres, Calogero, Julien Clerc et Barbara Pravi...

France Bleu Gironde vous offre vos places !

A l'occasion de son concert du 7 novembre à l'Arkéa Arena de Floirac, France Bleu Gironde vous propose d'élire votre chanson préférée de Florent Pagny et vous offre des places pour assister au show, dimanche 7 novembre à 19h. Votez et remportez les places ! Si vous voulez essayer c'est pas un problème... Vous avez jusqu'au jeudi 4 novembre pour vous inscrire. Résultat dans notre Gavé Bien le vendredi 5 novembre à partir de 9h ! A vous de jouer !