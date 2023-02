Gagnez vos places pour le concert de Marc Lavoine aux arènes de Pontonx sur l'Adour le vendredi 24 février

Marc Lavoine est en concert dans les Landes le 24 février, France Bleu Gascogne ne pouvait pas passer à coté de l'occasion de vous inviter à ce concert, encore moins en cette année 2023 où votre radio fête ses 40 ans. Rendez-vous aux Arènes de Pontonx sur l'Adour où vous serez 40 auditeurs invités par la station pour les 40 ans de votre radio !

Marc Lavoine, la tournée 2023

Marc Lavoine poursuit une double carrière d'acteur et de chanteur à la popularité incontestable. Depuis "pour une biguine avec toi" ou "les yeux revolver", le chanteur fait un sans faute dans sa carrière et surprend toujours le public en se retrouvant tour à tour au cinéma ou dans des séries tv, dans le jury de "The Voice" sur TF1, ou en offrant à ses fans des duos incroyables comme avec Catherine Ringer, Claire Keim et Christina Marocco...

« Adulte jamais » est le quatorzième album de Marc Lavoine avec un premier tube : Le train. Sur la scène des Arènes à Pontonx, il défendra bien entendu d'autres extraits comme Cœur d'occasion, Adulte jamais, Nuages blancs, Jusqu'à ce que l'amour nous sépare, Le long de toi ou encore Manhattan sans oublier ses standards ! Ce dernier album évoque évidemment le thème "favori" du chanteur : l'amour sous toutes ses facettes, avec un titre co-écrit avec sa compagne (L'amour iceberg) et de nouveaux duos à découvrir