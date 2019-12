Gagnez vos places pour le concert de Patrick Bruel

Affiche tournée Patrick Bruel " Ce soir on sort"

Épernay, France

Sa tournée "Ce soir en sort" repasse par Epernay, mercredi 11 décembre à 20h30 !

Nouveau show, nouvel album et toujours la touche Bruel : le Tour 2019 de Patrick Bruel va vous faire voyager au fil de ses tubes entre succès mythiques et audaces toujours inattendues. Depuis la « Bruelmania », des millions d’albums vendus, des tournées gigantesques et des concerts qui restent gravés dans les mémoires.

Ce soir on sort !

Le concert de Patrick Bruel lors du festival de la 72e Foire aux Vins de Colmar. © Maxppp - Photo Lionel VADAM Crédit: PHOTOPQR/L'EST REPUBLICAIN/MAXPPP

Après son concert du 12 février dernier, les fans attendaient son retour avec impatience ! Patrick Bruel, trente ans de carrière, des milliers de concerts et toujours la même communion avec son public. Une nouvelle occasion d’aller chanter à tue-tête sur « Casser la voix », « Marre de cette nana-là », « Décalé » et de découvrir les tubes de son dernier album intitulé « Ce soir on sort » !

