Gagnez vos places pour le concert, samedi 13 novembre, de Mustang et Theo Lawrence à la Carto !

Ils sont modernes, ils sont talentueux et ils révolutionnent la scène musicale française : Mustang et Theo Lawrence seront à la Carto pour un concert exceptionnel, ce samedi 13 novembre ! Vite, tentez votre chance sur France Bleu Champagne-Ardenne pour repartir avec vos places !

Deux noms d'artistes pour une soirée qui s'annonce mémorable. Le samedi 13 novembre, Mustang et Theo Lawrence vont se produire sur la scène de la Carto, à Reims. Et votre radio locale préférée en profite pour vous permettre de gagner vos places pour ce concert qui s'annonce festif et mémorable !

La chevauchée fougueuse de Mustang

Mustang, c'est un groupe qui permet au public de se déhancher depuis plus de 10 ans déjà. Entre rock et pop, leur style si particulier reste encore trop méconnu du grand public.

Forts de titres percutants et mordants tels que Memento Mori ou Fils de Machin, Mustang sait surprendre son public.

Le temps de Theo

Theo Lawrence est une jeune pépite franco-canadienne. Après une première tentative malheureuse au sein d'un groupe, Theo Lawrence a finalement - et heureusement pour son public ! - décidé de faire cavalier seul. Son album, Sauce Piquante, évoque tant de choses qu'on le croirait imaginé par un artiste ayant une carrière de 50 ans derrière lui, mais ce n'est pas le cas. Le temps, Theo s'en joue avec malice. Il sait se donner à fond dans ses chansons, et le public s'oublie et danse facilement en les écoutant...

Vous avez envie de (re)découvrir ces deux artistes présents à Reims, samedi 13 novembre, sur la scène de la Carto ?

Vos places sont à gagner sur France Bleu Champagne-Ardenne au 0.809.400.500 (prix d'un appel local) dans la Matinale.

Bonne chance à tous !