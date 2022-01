Gagnez vos places pour le Lac des Cygnes

Du 10 au 14 janvier, écoutez France Bleu Champagne Ardenne et remportez vos places pour l’un des plus grand chef-d’œuvre classique.

Le Lac des Cygnes, est un ballet magique en 3 actes et l'un des joyaux du répertoire de la musique classique avec des mélodies sublimes de Piotr Tchaikovski.

Ce grand « ballet blanc » dans lequel des jeunes filles sont transformées en cygne par un redoutable maléfice a été composé par Tchaïkovski entre 1875 et 1879.

Cette œuvre pleine de douceur et de mélancolie est longtemps restée incomprise. C’est Marius Petipa, maître de ballet et chorégraphe, qui lui a donné sa propre lecture chorégraphique en 1895.

Le Lac des Cygnes est alors devenu l’un des ballets les plus populaires de l’histoire.

Il reste d’ailleurs le plus représenté au monde. Un classique mythique ici interprété avec toute la rigueur et la grâce des 35 danseurs de cette troupe russe d’excellence : "Le Ballet Royal de Moscou".



Un must intemporel à découvrir ou à redécouvrir

Pour remportez vos places et admirer le Lac des Cygnes le vendredi 21 janvier à 20h au Capitole de Chalons , jouez au 5 sur 5 avec France Bleu Champagne Ardennes dès 11h.

0 809 400 500 (service gratuit + prix d'un appel local)