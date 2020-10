Gagnez vos places pour le Parc Argonne Découverte afin d'admirer de sublimes animaux !

À partir du 12 octobre, le Parc Argonne Découverte est à la fête sur France Bleu Champagne-Ardenne ! Gagnez vos places pour visiter cette pépite ardennaise et en découvrir la faune d'exception !

Partez à la découverte de plus de 60 espèces animales !

Situé dans les Ardennes à Olizy-Primat, entre Vouziers et Grandpré, le Parc Argonne Découverte vous propose de découvrir à votre rythme une faune exceptionnelle et fascinante, avec notamment la meute de loups arctiques, les ratons laveurs et même les vautours...

Un loup arctique au pelage absolument magnifique - Anne Frezard

De nombreuses activités sont au programme : le théâtre du vivant, la projection de films animaliers, la possibilité d'assister aux repas des animaux...

Nos soigneurs seront également présents pour répondre à toutes vos questions.

Le toboggan du hamac à bonds est un véritable succès, chez les petits comme chez les grands ! - Sophie Bettig

De même, vous pourrez profiter du célèbre hamac à bonds ou bien encore du restaurant pour vous détendre.

Un moment inoubliable entourés d'animaux !

L'automne est une saison idéale pour découvrir le parc, car les animaux sont plus actifs étant donné que les températures ont baissé, et la lumière se fait exceptionnelle, entre autres choses.

Votre visite s'effectuera bien évidemment dans le strict respect des conditions sanitaires en vigueur.

France Bleu Champagne-Ardenne vous offre vos places au 0.809.400.500 (prix d'un appel local).

