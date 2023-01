Gagnez vos places pour le spectacle de Guillaume Bats au Royal Comedy Club

Le Rémois Guillaume Bats , dont la carrière d'humoriste a commencé à Montmirail, a bien vite acquis une certain notoriété, ce qui lui a permis de faire la première partie d'artistes accomplis tels que Jean-Marie Bigard, Jarry et Jérémy Ferrari.

L'humoriste rémois Guillaume Bats se produira le 25 janvier au Royal Comedy Club - © Pascal Ito

Il a ensuite enchaîné les apparitions dans des émissions comme On n'demande qu'à en rire, Salut les Terriens ou le Montreux Comedy Festival, mais également dans des séries comme l'excellente Hero Corp.

En 2018, il se lance dans un premier one-man show. En 2023, pour son nouveau spectacle, Inchallah, coécrit avec Jérémy Ferrari, l'humoriste est en tournée partout en France. Le 25 janvier, il passera par Reims et posera ses valises au Royal Comedy Club , pour l'occasion.

Comment gagner vos places ?

Gagnez vos places pour le spectacle du 25 janvier à partir de 20 heures. Rien de plus simple : écoutez France Bleu Champagne-Ardenne et composez le 03 26 48 2000 (prix d'un appel local) sans plus attendre !