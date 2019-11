Gagnez vos places pour le spectacle de Jeff Panacloc avec France Bleu Champagne-Ardenne

Troyes, France

Les Productions Label LN présentent Jeff Panacloc Contre-Attaque en tournée.

Jouez avec France Bleu Champagne-Ardenne du 11 au 15 novembre. Écoutez la matinale 06h-09h découvrez le "Mot du jour" à 07h40 et repartez avec vos invitations pour le spectacle de Jeff Panacloc le mercredi 20 novembre 20h au Cube de Troyes.

JEFF PANACLOC

Humoriste de la nouvelle génération, Jeff donne un jouissif coup de jeune à la ventriloquie. Un rythme d’enfer, un humour décapant, une interactivité incomparable.

JEAN-MARC

Singe lubrique, narcissique, assoiffé de gloire et de succès. Imite à la perfection les chanteurs trépassés. Auto déclaré « meilleur imitateur du père Lachaise », Jean-Marc est, malgré son mépris total des bonnes manières, le singe le plus attachant du show business.



Jean-Marc a été arrêté ! Pas étonnant, il n’a pas pu s’empêcher d’aller vanner la Première Dame des Etats Unis... menotté, il est retenu au commissariat. Grâce à un moment d’égarement d’un policier trop gourmand, Jean-Marc va tout de même réussir à s’échapper et rejoindre Jeff sur scène.

C’est lors de cette course poursuite effrénée entre Jean-Marc et les forces de l’ordre que Jeff va nous présenter Jacky, le technicien et Nabilouche, la petite amie de Jean-Marc.

Mais comme Jean-Marc restera toujours Jean-Marc, il va très vite bousculer tout ce que Jeff avait prévu...

Jean-Marc a-t-il dit toute la vérité ? Jeff va-t-il réussir à le garder sur scène avec lui ? Qui a donc bien pu écrire ce pitch incompréhensible ?

Toutes les réponses dans ce deuxième spectacle qui n’en finira pas de vous surprendre...