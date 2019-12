Gagnez vos places pour le spectacle de Malik Bentalha

Du 23 au 27 décembre, jouez avec Christelle Lapierre des 11h dans "On joue ensemble" pour tentez de remporter vos places pour le spectacle de Malik Bentalha: "Encore"

Épernay, France

Malik Bentalha © Getty - Stephane Cardinal

Après avoir conquis le public avec son tout premier spectacle " Malik se la raconte ", retrouvez Malik Bentalha dans son second One Man Show : " Encore ".

Avec son sens de la vanne, de l'improvisation et sa répartie, Malik nous emmène pendant 1H30 pour découvrir ce qui lui est arrivé ces dernières années.

Jouez avec France Bleu Champagne Ardenne dans "On joue ensemble" et repartez avec vos invitations pour applaudir Malik Bentalha au Millesium d'Epernay le vendredi 10 janvier à 20h30!

0 809 400 500 (service gratuit+ prix d'un appel local)