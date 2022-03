Gagnez vos places pour le spectacle de Patrick Chanfray au Royal Comedy Club de Reims

Patrick Chanfray, éternel optimiste et humoriste qui sera à Reims ce jeudi 10 mars

Dès l'âge de sept ans, Patrick Chanfray montre un vif intérêt pour l'humour. Une fois entré dans la vie adulte, il se met à écrire des sketchs et participer à diverses émissions radio afin de s'y faire connaître.

Il collabore avec les artistes Jo Brami et Constance, avant de présenter un JT décalé sur l'antenne d'une chaîne cryptée bien connue.

Avec un dernier one-man show, Patrick Chanfray D'accordiste, qui lui fait accéder à un autre niveau de notoriété, il se met en scène dans son nouveau spectacle aussi délirant qu'original !

Dans ce spectacle, qu'il va présenter ce jeudi 10 mars dans le somptueux décor du Royal Comedy Club, Patrick Chanfray répond à toutes les questions qu'on se pose par oui, et uniquement oui.

Des questions anodines, mais aussi des questions plus décisives : voilà à quoi est prêt à répondre l'humoriste, avec brio et vivacité, pendant son spectacle ! Et l'occasion, pour Patrick Chanfray, de montrer que la vie qu'on a ne tient qu'à une succession de choix parfois très aléatoires !

Pour rappel, le spectacle aura lieu jeudi 10 mars, à partir de 20h au Royal Comedy Club, en plein cœur de Reims.