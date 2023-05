Gagnez vos places pour le spectacle de Philippe Lellouche Comme à la maison

Frère du comédien Gilles Lellouche, Philippe Lellouche a commencé en tant que journaliste, avant de rapidement bifurquer vers le métier de comédien et d'enchaîner les tournages : Michel Vaillant, Narco, Camping 2, Clem...

Suite à diverses expériences théâtrales, il se met ensuite à développer son one man show et partage, avec le public son quotidien, sa vision de la vie.

Dans ce nouveau spectacle, Philippe Lellouche fait preuve de beaucoup de sincérité, d'humour et de bienveillance, et vous reçoit sur scène Comme à la maison.

Un one man show très drôle à découvrir dans toute la France.

Gagnez vos invitations pour le tout nouveau one man show de Philippe Lellouche "Comme à la maison" mardi 16 et mercredi 17 mai, à partir de 20 heures au Royal Comedy Club.

Écoutez France Bleu Champagne-Ardenne et jouez au 03 26 48 2000 (prix d'un appel local).