Gagnez vos places pour le spectacle des Bodin's du 25 novembre prochain au Capitole de Châlons !

Les Bodin's, ce sont une mère autoritaire de plus de 87 ans, Maria, et son fils quinquagénaire complètement dépendant et naïf, Christian.

Ils se chamaillent sans cesse mais s'aiment, et cela dure depuis le milieu des années 90, lorsque leurs interprètes, à savoir Vincent Dubois (Maria) et Jean-Christian Fraiscinet (Christian) ont décidé de former ce duo humoristique et depuis, devenu iconique.

Chacune de leurs représentations est suivie avec intérêt par des millions de gens.

Depuis septembre 2015, leur tournée Grandeur nature remplit les salles de toute la France et, fin novembre 2021, les Bodin's vont donc s'arrêter au Capitole de Châlons-en-Champagne. Plus précisément, leur date de passage dans la région aura lieu le 25 novembre à 20h.

France Bleu Champagne-Ardenne vous propose de repartir avec vos places pour l'occasion. Vous pourrez alors (re)découvrir leurs sketchs les plus drôles !

Pour cela, écoutez l'antenne de France Bleu Champagne-Ardenne et jouez dans Côté Jeu afin de repartir avec 2 places pour ce spectacle drôle et rythmé ! 0.809.400.500 (prix d'un appel local) pour tenter votre chance !