Gagnez vos places pour les Bodin's Grandeur Nature avec France Bleu Champagne Ardenne.

Châlons-en-Champagne, France

ZENITH LES BODINS GRANDEUR NATURE © Maxppp - Jean-Louis GORCE

Les Bodin's Grandeur Nature

Un phénomène burlesque, un décor gigantesque, Vincent Dubois et Jean Christian Fraiscinet ne s'imaginaient pas rencontrer un tel succès. En 2015, ils ont fait le pari de reconstituer dans les Zénith et autres grandes salles le désopilant spectacle qu'ils jouaient dans une ferme en Touraine chaque été. Les Bodin's étaient loin de se douter qu'ils partiraient pour une tournée de plus de 5 ans dépassant les 1,2 millions de spectateurs.

Grandeur Nature sur nos routes et dans nos salles!

Sur les routes, c'est un convoi de plus de 10 semi-remorques qui accompagnent les Bodin's en tournée. Dans les salles, c'est dans un décor hors normes d'une ferme reconstituée grandeur nature que nous retrouvons Maria BODIN (Vincent DUBOIS) une vieille fermière roublarde et autoritaire de 87 ans er son fils Christian (Jean Christian FRAISCINET), vieux garçon débonnaire et naïf, donnant la réplique à 6 autres comédiens.

ZENITH LES BODINS GRANDEUR NATURE © Maxppp - Jean Louis Gorce

Sur la scène du Capitole, chien, poules, coq, lapins, chèvres, âne et cochon... seront au rendez vous, mais aussi, des machines infernales, des effets spéciaux, eau, feu, flammes, odeurs...Une véritable immersion au cœur de la campagne des Bodin's!

