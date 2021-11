Gagnez vos places pour les matchs du BesAC, club de basket de Besançon

Le club de basket de Besançon, le BesAC, évolue en Nationale 1 et espère atteindre cette saison la pro B. France Bleu Besançon soutient le club bisontin et vous offre vos places pour les prochains matchs à domicile.

Avec ses 350 licenciés, la section amateur du BesAC regroupe 18 équipes dont 14 de jeunes joueurs. Ce qui en fait le club de basket n° 1 en Franche-Comté. Il s’agit là, dans les différentes catégories d’âges, depuis l’école de basket jusqu’aux U20 et à la Prénationale, d’un riche vivier encadré de coaches compétents pour l’apprentissage du basket, la formation, la progression et la compétition.

L'équipe professionnelle masculine du BesAC, évolue quant à elle, pour la 4ème saison consécutive en Nationale 1 (3ème niveau professionnel après la Pro A et la Pro B), avec l’ambition et la volonté de tout mettre en oeuvre pour que Besançon retrouve très vite le haut du panier français !

Pour le club de basket n°1 à Besançon et en Franche-Comté, le but de cette 4ème saison 2021-2022 en N1 est de faire mieux et de se qualifier pour les play-off. En gardant en tête une nécessaire progression pour continuer à s’inscrire dans le cadre d’une opération baptisée "la Pro B dans le viseur".

