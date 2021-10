Gagnez vos places pour les matchs du Racing Club Strasbourg Alsace

Vous êtes un ou une inconditionnel/elle du Racing Club Strasbourg Alsace ? Vous avez envie d'aller les supporter en direct au stade de la Meinau ? Jouez avec nous pour gagner vos places.

Nous offrons un pass Famille pour 5 personnes en tribune Est et deux places uniquement pour les femmes ou les enfants de moins de 15 ans en tribune Kop'In, donnant également accès à une alcôve privative et petite restauration en avant-match et fin de match. Jouez avec nous les semaines précédant les matchs à la Meinau.

Gagnez vos places à la Meinau avec France Bleu Alsace

Pour tenter votre chance, écoutez Nathan Airelté dans 100% Racing (émission à réécouter et à podcaster ici >>>), du lundi au vendredi entre 19h et 20h. Il vous donnera durant l'émission un indice à reporter dans le module de jeu ci-dessous avant mercredi soir, avec vos coordonnées. Un tirage désignera les gagnants ou gagnantes des places.

Vous serez prévenu de votre gain par téléphone et les places seront à retirer à France Bleu Alsace, 4 rue Joseph Massol à Strasbourg aux heures d'ouverture de l'accueil.

Bonne chance !