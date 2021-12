Gagnez vos places pour les spectacles "Années 80" (Bressuire, 17/12) et "Irish Celtic" (Niort, 19/12)

C'est Noël avant l'heure avec France Bleu Poitou qui vous invite au spectacle. Pour cette fin de semaine vous avez le choix entre "Les Années 80" à Bocapole Bressuire, vendredi 17 décembre à 20h ou "Irish Celtic" à l'Acclameur de Niort, dimanche 19 décembre à 15h.

Les années 80, vendredi à Bressuire

Vendredi 17 décembre à 20h sur la scène de Bocapole à Bressuire, retrouvez Zouk Machine, Pedro Castano, Lio, Jean-Pierre Morgand, Sloane, Partenaire Particulier et Philippe Cataldo pour chanter et danser sur les années 80. Accompagnés de leurs musiciens et choristes ces artistes vous ont préparé un grand show pour une grande soirée de fête en live !

Irish Celtic, dimanche à Niort

"Le chemin des légendes" est le troisième et dernier volet de la trilogie Irish Celtic qui vous attend dimanche 19 décembre à l'Acclameur de Niort (15h). 'Le charismatique et comique propriétaire irlandais Paddy Flynn et son fils, Diarmuid. Paddy lance un nouveau défi à Diarmuid. Il doit se lancer à la découverte des lieux qui ont forgé les mythes et légendes de cette sublime île d’émeraude. C'est un voyage touchant et émouvant, riche en histoires poétiques, danses irlandaises palpitantes et musiques celtiques envoûtantes". Retrouvez l'âme et les légendes de l'Irlande lors de ce spectacle grandiose.

Tubes des années 80 ou légendes de L'Irlande vous avez fait votre choix ? Indiquez-nous le via le formulaire ci-dessous et vous serez peut-être les invités de France Bleu Poitou !