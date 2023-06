Gagnez vos places pour Messmer Hypersensoriel

Messmer Hypersensoriel, c'est un spectacle qui emmènera vos 5 sens dans un voyage euphorique. Laissez vous bercer par la voix du fascinateur Messmer et embarquez pour un monde d'hypnose et de magnétisme.

ⓘ Publicité

Dans cette tournée 2.0, Messmer vous invite cette fois à stimuler et éveiller vos sens à travers des expériences et des aventures des plus étonnantes et divertissantes.

« Hypersensoriel » propose un grand rendez-vous interactif et euphorique, mettant à profit technologie et réalité virtuelle, alors que Messmer fait une fois de plus la démonstration de l’incroyable pouvoir du subconscient.

Si vous souhaitez assister au spectacle de Messmer le vendredi 23 juin au Capitole de Chalons, écoutez France Bleu Champagne Ardenne et jouez avec nous : 03.26.48.2000

Bonus: Vous pouvez également voir son show le 22 juin au Cube de Troyes! Pour gagnez vos places, cliquez sur le lien ci-dessous: