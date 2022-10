Gagnez vos places pour visiter les monuments emblématiques des PO à l'occasion de Valeurs en fête

Le Conseil Départemental des Pyrénées Orientales et France Bleu Roussillon vous proposent un grand tirage au sort en ligne !

Gagnez votre Multipass pour 2 personnes pour visiter les grands sites des PO

Inscrivez-vous à notre tirage au sort en ligne, en renseignant correctement vos coordonnées pour tenter de gagner votre Multipass pour 2 personnes, qui vous permettra de visiter :

Le Château royal de Collioure,

Le Palais des rois de Majorque à Perpignan,

et le Prieuré de Serrabone,

3 sites remarquables des PO avec visiter avec la personne de votre choix !

Attention : Les gagnants devront venir retirer leurs dotations pendant la manifestation au Palais des Rois de Majorque, le samedi 22 octobre, de 11h30 à 17h30. Une pièce d'identité sera obligatoire pour les retirer.

Comment jouer ?

Déposez vos coordonnées dans le formulaire ci-dessous. Vous saurez immédiatement après votre inscription, si vous vous avez gagné ou perdu. Les gagnants recevront un mail de confirmation. Si vous êtes perdant, vous pourrez retenter votre chance !

Valeurs en Fête, demandez le programme !

Dans le cadre exceptionnel du Palais des rois de Majorque à Perpignan, le Département organise la fête des associations et du bénévolat : Valeurs en fête !

Ce sont 140 associations réunies autour de différents villages : sportifs, culturels et solidaires pour découvrir la richesse et le dynamisme du tissu associatif des Pyrénées-Orientales. Ce sont également de nombreuses initiations et animations sportives et culturelles, des ateliers de sensibilisations à l’environnement et des jeux pour petits et grands.

Initiations et animations : danse · zumba · baseball · pentathlon · cirque · laser run · handball · vélo · skateboard · qi jong · orchestre · sardane · cobla · gegants castells · jeux en bois …

Apéritif de bienvenue à 11h30

Restauration sur place · entrée gratuite !

Venez nombreux !