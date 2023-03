Gagnez vos repas à "La Fête de la Coquille" d'Etaples-sur-Mer avec le Club des auditeurs

Devenez membre du Club des auditeurs de France Bleu Nord et vivez le Nord et le Pas-de-Calais encore plus fort. Grâce à cette carte, que vous pouvez gagner chaque jour à 8h45, 10h45 et 16h30 en écoutant France Bleu Nord, vous pourrez participer à des tirages au sort exclusifs pour gagner l'entrée dans des sites incontournables de la région ! Pour obtenir votre carte et devenir Membre du Club des auditeurs, participez et gagnez aux jeux sur l'antenne : Grâce à votre carte, vous pourrez participer à des jeux exclusifs. Chaque semaine, un jeu à audience limitée (seulement 1000 cartes sont disponibles) vous permet de gagner des entrées chez nos partenaires. A gagner du dimanche 25 au dimanche 2 avril 2023 votre repas avec la personne de votre choix à la fête de la Coquille d'Etaples-sur-Mer

ⓘ Publicité

La fête autour de la coquille à Etaples-sur-Mer

Étaples-sur-Mer accueillera à nouveau les 8 et 9 avril 2023 la Fête de la Coquille Saint-Jacques. Le rendez-vous est devenu l’un des événements majeurs des fêtes de la mer de la Côte d’Opale et réunit chaque année plus de 20 000 personnes, sur le port départemental, depuis sa création en 2017 par le club AS Étaples Football

A table… REPAS

Servis toute la journée sur le Port... La commande a été passée auprès des coquillards étaplois et les 6 tonnes de coquilles Saint-Jacques, soit 25/30 000 noix, devraient satisfaire le public nombreux dont l’affluence des messages présage d’un joyeux collectif sur le quai de la Canche durant les 2 jours.

La coquille sera servie selon 3 cuissons au choix en brochette, à la plancha ou à l’étuvée. Le service des repas sera assuré par les bénévoles de l’AS Etaples Football samedi de 10h30 à 21h00 et le dimanche de 10h30 à 19h00.

La vente de la coquille Saint-Jacques sera effectuée durant les 2 jours, aux étals des chalutiers et aux poissonneries, également présents au Village des exposants.

Le week-end débutera le vendredi 7 avril par une soirée dansante organisée à La Corderie d’Etaples-sur- Mer.

Gastronomie… COMPTOIR des Chefs

Les adeptes de la gastronomie pourront rejoindre le « Comptoir des Chefs », animé comme à

l’accoutumée par Pépée le Mat, et profiter d’un échange culinaire avec les chefs qui interviendront dans

l’un des 8 ateliers, déguster la coquille cuisinée en fin de session, et prendre note sur la fiche recette

délivrée par l’organisation.

Fête de la coquille à Etaples sur Mer

Les invités cette année sont : William ELLIOTT, chef étoilé depuis 16 années consécutives du restaurant Le Pavillon de l’hôtel Le Westminster****** du Touquet, fidèle avec sa brigade au « Comptoir des Chefs » depuis la création de l’événement ; rejoint par Yannick MARGOLLE Chef du restaurant Les Pêcheurs d’Etaples spécialiste de la cuisine de la mer et habitué de l’événement, Alexis LEPRÊTRE Traiteur et chef de l’atelier culinaire du Centre Maréis. 5 Disciples Escoffier des Hauts-de- France rejoindront le Comptoir des Chefs , Didier GUILBERT, Jean-Luc LEBASTARD , Philippe LOR, Jackie MASSE et Richard SWIT. Cette année, l’un des 8 ateliers sera animé par la cheffe Solène ELLIOTT,

du restaurant La Plage d’Audresselles.

La coquille sera à nouveau conjuguée cette année à la mode Périgourdine par les Chefs Philippe ESCAICH et Philippe MESURON, découverts lors des Master Chefs Saisons 1 et 4.

La Fête de la Coquille Etaples-sur-Mer a reçu le label des Hauts-de-France, Région européenne de la gastronomie.

Musique… CONCERTS Rock Celtique

La musique indissociable de ce rendez-vous donne la note avec une programmation accessible Le registre s’affirme avec le Rock Celtique et le port résonnera aux sons des violon, cornemuse, accordéon, bodhran, guitares,… On dansera, on chantera, sur la piste au coeur de l’événement, en famille et entre amis sur les notes généreuses des groupes :

Hitchhikers to Dublin, Elly’s Garden, Sur les Docks, Chez Marcel, Yolo, Foggy Dudes, Sea Sex & Smout.

Animations… DÉCOUVERTES et DÉMONSTRATIONS

Les visiteurs pourront apprécier les animations et les démonstrations de l’association des Chiens

Sauveteurs 62, de la SNSM ; initiation à l’aviron sur une yole traditionnelle assurée par l’association IVY, découverte de la Joute à Canote course de régates historique de la cité des pêcheurs. Cette année, le concours d’ouverture de 20

coquilles remet en jeu le record toujours détenu par Peggy Saison (2’04’’77).

Le Village des exposants sera plus étendu encore avec la présence de 70 artisans, commerçants, artistes, photographes.

A gagner du dimanche 25 au dimanche 2 avril 2023 avec LE CLUB DES AUDITEURS votre repas avec la personne de votre choix à la fête de la Coquille d'Etaples-sur-Mer.

Repas Coquille Saint Jacques 3 cuissons au choix (à l'étuvée, en brochette ou à la plancha )comprenant en accompagnement une pomme de terre, un verre de vin ou une boisson sans alcool et une tranche de pain pour un repas servi entre 11h et 21h le samedi 8 et entre 11h et 19h le dimanche 9 avril 2023.