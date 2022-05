🎁🛩 Gagnez votre Box Initiation au Pilotage en format XXL avec Domergue Aviation 🛩🎁

Dans la perspective des JournĂ©es Portes Ouvertes de Domergue Aviation − ce prochain week-end des samedi 14 et dimanche 15 mai Ă l'aĂ©rodrome de Besançon La VĂšze − France Bleu Besançon vous offre votre Box Initiation Pilotage. Un programme sur-mesure et en version XXL : 3 sĂ©ances 100% sensations !

Domergue Aviation

Centre de Formation aux MĂ©tiers de l'AĂ©ronautique et Ă la Pratique des Sports AĂ©riens, Domergue Aviation est une institution qui rime avec passion.

École de pilotage, Domergue Aviation entretien Ă©galement un lien Ă©troit avec l'aĂ©rodrome de Besançon - La VĂšze.

L'aérodrome et l'aéroclub furent en effet créés en 1967 par un groupe d'entrepreneurs bisontins.

Maintenu en activité par Claude et Claudine Domergue puis repris en 1988 par la Chambre de Commerce et d'Industrie du Doubs, le terrain permet d'exercer des activités :

- Le parachutisme sportif.

- Le vol en hĂ©licoptĂšre (baptĂȘmes, travaux aĂ©riens).

- L'aviation loisir (baptĂȘmes de l'air, promenade).

- La formation dans une Ă©cole de pilotage.

- La photographie aérienne.

- L'aviation d'affaire (transport aérien, avion taxi).

Le F-GPSO Morane Rallye ST 100 : un avion triplace utilisé pour l'école et la promenade

École de pilotage, baptĂȘmes et promenades

Libre comme l'air, vous pouvez choisir parmi les diffĂ©rentes formules de leçons de pilotage, mais aussi vous faire plaisir lors de diffĂ©rents circuits de baptĂȘme de l'air. La publicitĂ© aĂ©rienne et le parachutisme sont aussi parmi les savoir-faire de Domergue Aviation

Journées Portes Ouvertes Domergue Aviation

Ces Samedi 14 et dimanche 15 mai, les passionnés vous attendent à l'aérodrome de Besançon - La VÚze, pour découvrir et comprendre l'univers de l'aviation. Les avions, les rÚglementations, les diplÎmes, mais aussi les paysages et les sensations lors de promenades possibles tout au long du week-end !

À vous les commandes !

France Bleu Besançon vous offre votre Box Initiation Pilotage format XXL

Jouez tous les jours dans notre Circuit Bleu - CÎté Jeu, de 11h à 12h, et tentez de décrocher votre programme d'initiation sur-mesure !

Votre forfait 3 leçons XXL comprend :

1 Briefing avant vol pendant lequel l'instructeur vous explique le déroulement du vol.

avant vol pendant lequel l'instructeur vous explique le dĂ©roulement du vol. 1 Visite prĂ©vol oĂč vous prenez connaissance des Ă©lĂ©ments constitutifs de l'avion.

oĂč vous prenez connaissance des Ă©lĂ©ments constitutifs de l'avion. 1 Vol pendant lequel vous prenez effectivement les commandes sous la responsabilitĂ© de l'instructeur.

pendant lequel sous la responsabilité de l'instructeur. 1 Débriefing, bilan du vol, analyse de la leçon.

Tous les vols sont effectués et encadrés par des Pilotes Professionnels Instructeurs.

Les circuits des promenades - baptĂȘmes de l'air de Domergue Aviation

Pour le plaisir d'un vol et des paysages uniques