Gagnez vos vacances à Flaine en Haute Savoie

France Bleu Cotentin et Madame Vacances vous offrent une semaine de vacances à la montagne dans la Résidence Les Terrasses de Veret à Flaine dans les Alpes du Nord. Pour remporter ce séjour vivifiant, jouez à la Grande Pêche du 6 au 10 janvier 2020 sur France Bleu Cotentin.

La station de Flaine en Haute-Savoie possède un des plus grands domaines skiables interconnectés de France. Que vous soyez skieur débutant ou confirmé, sur le Domaine du Grand Massif vous trouvez des pistes pour votre niveau.

Lors de votre séjour vous serez logés dans un appartement pour 4 personnes de la Résidence les Terrasses de Véret*** située à 2 pas des remontées mécaniques et des pistes.

Au sein de la résidence vous aurez accès à la piscine intérieure, au sauna et au jacuzzi extérieur.

Pour tenter de remporter cette semaine pour 4 personnes à Flaine en Haute-Savoie, jouez à la Grande Pêche du 6 au 10 janvier 2020 sur France Bleu Cotentin.

Notez que ce séjour est valable jusqu’au 30/04/2021 - hiver ou l’été - hors vacances scolaires de noël et nouvel an, vacances de février et mois d’août.