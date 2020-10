Gagnez votre accès illimité à La Cité de la Mer pendant un an !

France Bleu Cotentin et la Cité de la Mer vous offrent 2 Pass Complicité pour profiter quand vous le souhaitez et sans payer pendant 1 an de La Cité de la Mer à Cherbourg en Normandie. Pour tenter de gagner ces 2 Pass annuels, jouez au "50 Chrono" du 19 au 23 octobre sur France Bleu Cotentin.