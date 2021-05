Gagnez votre baptême en parapente à Annecy avec Flyeo

Vous voulez découvrir la sensation de voler dans les airs ? Avec Flyeo et France Bleu Pays de Savoie, gagnez un vol biplace "Prestige" au dessus du lac et des montagnes d'Annecy.

Découvrez le parapente et la région magnifique autour du lac d'Annecy comme vous ne l'avez jamais vue !

Nous vous proposons un baptême en parapente à Annecy "Prestige" : une vraie balade aérienne d'environ 45 minutes.

Vous retrouverez votre pilote à l'espace réservé clients Flyeo qui se trouve à 200 mètres de l'atterrissage de Doussard. En terrasse, au soleil, ce sera l'occasion d'un briefing initial durant lequel votre pilote vous expliquera le déroulement de votre vol.

On ne peut pas avoir le vertige car les pieds ne sont pas posés sur le sol ;)

Vous prendrez ensuite une navette en direction du col de la Forclaz. Le court trajet vous permettra de faire plus ample connaissance avec votre pilote. Celui-ci vous donnera également les consignes de sécurité. Sur ce point, bien sûr, aucun souci à se faire : tous les pilotes biplaces de Flyeo ont des milliers de vols à leurs actifs, détiennent un brevet d'état qu'ils doivent renouveler régulièrement ainsi que toutes les assurances de rigueur.

Arrivés au sommet, votre pilote ouvre le parapente sur le tapis vert auquel il harnache sa sellette et la vôtre, préparant le décollage.

Tout est prêt. Il lève le parapente au-dessus de vos têtes, et comme vous l'avez répété avec lui, quand il vous dit "Cours, cours, cours !".

Vos pieds quittent le sol et vous volez ! Les parapentes utilisent les thermiques, des colonnes invisibles d'air ascendant, pour prendre de l'altitude. Très vite, vous commencez à enrouler les thermiques et monter haut vers les nuages, survolant les sommets autour du lac pour une vue époustouflante de la totalité du lac d'Annecy et des environs.

Le lac d'Annecy - Hans Hagenaars

Après cette belle balade dans les airs, il est temps de se diriger vers l'atterrissage. Voulez-vous piloter le parapente ? Le pilote vous passera avec plaisir les commandes ! Il ne vous reste plus qu'à planner au-dessus du lac et si vous le souhaitez, votre pilote vous fera découvrir que le parapente, c'est aussi pour les sensations fortes!

Vous voulez un peu de voltige, sentir la g-force ? C'est en faisant des spirales que vous perdrez vite de l'altitude pour atterrir en toute tranquillité...

Maintenant à vous de jouer pour être peut-être sélectionné !

Flyeo en quelques mots

Flyeo propose cinq types de baptêmes en parapente à Annecy.

Les baptêmes de parapente Découverte et Enfants sont idéals pour qu'adultes et enfants découvrent le parapente lors de vols très calmes en matinée.

Le baptême Ascendance permet de découvrir les thermiques et de prendre plus d'altitude et le baptême Prestige offre une longue balade aérienne autour du lac. Pour les amateurs de sensations fortes, repoussez les limites du parapente et prenez de l’altitude avec le baptême de parapente Sensations. Attention, sensations garanties !

Col de la Forclaz

Flyeo, c'est aussi une école de parapente qui forment depuis plus de 15 ans les pilotes lors de stages d'initiation et de perfectionnement. L'école Flyeo est renommée mondialement pour ses stages de pilotage avancé tel que le stage de Simulation d'Incidents de Vol (SIV) durant lequel les pilotes apprennent à prévenir et à remédier à toutes les situations qui peuvent s'avérer dangereuses en parapente.